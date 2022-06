La Zillertal Orchester cumple 60 años y lo festejará a pura fiesta

El integrante de la Zillertal Orchester, Rubén Melchiorre, valoró la trayectoria y la historia del importante grupo musical de música valesana. También adelantó los festejos que tendrán durante este mes.

En diálogo con la CSC Radio, Rubén Melchiorre destacó la importancia de llegar a 60 años ininterrumpidos de actuaciones y contó que para celebrarlo “se nos ocurrió hacer un documental muy lindo que debido a la pandemia no se pudo grabar en las Oktoberfest de Villa General Belgrano y de Chile el año pasado pero se suspendieron y por eso este verano viajamos especialmente a Villa General Belgrano para concretarlo”.

Mencionó que “con la música suiza valesana, luego se fue agregando música alemana, austríaca, siempre europea, la orquesta tiene mucho arraigo en Las Colonias y en otras partes del país donde hay inmigración de estos países”.

Destacó que “la familia es un puntal fundamental para la continuidad durante estos 60 años porque de otro modo no se podría, y también con el tema del trabajo es un problema muchas veces y es un sacrificio”.

Señaló que “hoy hay tres integrantes que eran chicos que habían visto a la orquesta de muy pequeños con sus padres y que al crecer se sintieron atraídos por integrarla, y además hay dos que son fundadores de la orquesta: Augusto Jullier y Victor Franzen, que todavía de vez en cuando se suman a tocar con nosotros”. Hoy son ocho integrantes que tocan en vivo siempre.

Sobre la historia de la banda dijo que “era un grupo entusiasta de músicos que se juntaron para tocar en un carnaval, lo hicieron así uno o dos años y luego nació la Zillertal con la base de música valesana en San Jerónimo Norte”.

En lo personal, contó que ingresó “en el 2000, un poco por casualidad, porque se había ido un trompetista y necesitaban uno para reemplazarlo, yo tocaba en la Banda de Música y trabajaba en la fábrica Gonella con lo cual no era muy fácil, pero me hice el tiempo y después que entré me gustó y seguí viajando por todos lados con la orquesta”.

Sobre las actividades a realizar durante el mes, detalló que “el 20 de junio de 1962 es la fecha en que nació la orquesta y por eso ese lunes a las 10, en el Cementerio de San Jerónimo Norte, habrá un homenaje a los integrantes fallecido que han pasado por la Zillertal; el viernes 24 de junio a las 19 en el Club Católico (calle Belgrano esquina Juan de Garay de San Jerónimo Norte) se presentará una muestra histórica; luego el sábado 25 desde las 20, con entrada libre y gratuita, se presentará el documental “Una orquesta llamada Zillertal” y actuará la banda junto a la Banda de Música Municipal, también en el Club Católico”.

Finalmente el domingo 26 de junio habrá un almuerzo con actuación de la Zillertal Orchester, desde las 12 en el Club Católico. Las tarjetas tienen un valor de 2.000 pesos (no incluye bebida) y se pueden adquirir a los teléfonos 342-154-061026 (Ariel), 342-154089102 (Sebastián) o 3496-499779 (Rubén).