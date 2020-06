La vuelta a clases en Santa Fe sería después de las vacaciones de invierno

En relación al esquema que desde el gobierno de la provincia se viene trabajando, Cantero afirmó: «Tenemos que pensar con flexibilidad, este virus nos ha puesto en una situación de enorme dinamismo. Por eso, lo que hoy estamos pensando, podría ser distinto mañana. En nuestra provincia, , teníamos un esquema pensado para la zona norte, en lugares que no habían tenido casos de contagio, que podría ser las primeras localidades en volver. Y hoy Villa Ocampo no está en esa perspectiva», recodó la funcionaria.

Luego dijo que aún no están definidos los horarios y que «partir la jornada podría ser una de las alternativas», porque «pensar otro formato escolar incide en nuestra cultura y en nuestra organización familiar, de manera que este sistema que combina la presencialidad y la no presencialidad, es un formato que lo tenemos que pensar mucho».