La VTV vencida, una iguana congelada y $9.000, el cóctel para la detención de tres agentes viales

Los suboficiales le indicaron que iban a confeccionar el acta de infracción y según la hipótesis de la Fiscalía, le comentaron al conductor que iban a secuestrar el vehículo pero que ello no sucedería ya que la situación “se podía arreglar de otra forma” si abonaba una suma de nueve mil pesos para poder circular nuevamente. El conductor le entregó la suma y continuó su viaje. Sin embargo, el caso no quedó impune.

You may also like