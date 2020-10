“La visita al Nuevo LIMPES dejó en claro que el proyecto sobre Gestión de Residuos no admite demoras innecesarias”

Así se manifestaron los tres concejales del Bloque Justicialista con motivo de la visita de integrantes del cuerpo legislativo a la planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. También criticaron al concejal Rodrigo Müller que difunde «fotos» de proyectos que aún no presentó.

Personal del Área de Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos recibió ayer por la mañana a ediles de los diferentes bloques políticos. En el recorrido se les explicó la situación actual y las obras a futuro planteadas en el lugar. Se les expuso en detalle los datos que posee el Municipio acerca de una problemática tan relevante como la gestión de residuos.

“Sabemos que una ordenanza no resuelve mágicamente un tema tan complejo, pero nuestra tarea es la de redactar y sancionar normas.

Algunos concejales de la oposición nos han comentado que tienen aportes para realizar a nuestro proyecto y los seguimos esperando. En particular llama la atención el concejal del radicalismo local, Rodrigo Muller, quien difunde fotos suyas manifestando tener un proyecto que no ha presentado todavía ¿por qué no trabajar sobre la base que ofrecimos en vez de publicitar futuros proyectos y seguir dilatando el tema?” se preguntaron los concejales justicialistas.

“En la visita al Nuevo LIMPES todos los presentes quedamos asombrados de la cantidad de residuos que se producen en la ciudad y el lugar que ocupan. Es hora de apretar el acelerador, que la oposición termine de analizar nuestro proyecto y pasemos a tratarlo en sesión. Y no nos quedemos con eso, debemos trabajar en pos de conseguir recursos, gestionar soluciones, procurar respuestas a estos problemas.” concluyó el concejal Kinen, representante del bloque en el lugar.