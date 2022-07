La Vecinal Sur 2ª Nominación reclama su incorporación al Plan de Accesibilidad

La dirigente vecinalista Ana Techera, criticó la falta de tratamiento del Plan de Accesibilidad por “tire y afloje políticos” y reprochó que “no hay realmente una gestión para el vecino”.

En diálogo con la CSC Radio, Techera comentó que “la vecinal no está incorporada en el proyecto de ordenanza que lanzó el Ejecutivo en 2021 por el Plan de Accesibilidad, lo cual generó inquietud entre los vecinos”. Mencionó que “en una reunión, los funcionarios nos explicaron que este proyecto podría ser revisto para incorporarnos”.

En tal sentido, refirió que “se entiende que un Plan de Accesibilidad garantiza el equilibrio en lo que es demográficamente una ciudad, y ese equilibrio hoy no lo estamos viendo porque hay obras por todos lados pero no llegan a nuestro barrio”.

“Es un barrio que crece demográficamente, que siempre fue visto como un barrio vulnerable y que estuvo muy asediado por las inundaciones. Por eso los invito a que caminen el barrio, que vean cómo ha crecido y la cantidad de jóvenes que hay viviendo en la zona, y cómo esa población ha cambiado y hoy necesita obras que hagan al bienestar de los vecinos”, sentenció.

Lamentó también que “el barrio necesita ser incluido en este Plan pero encima hoy el proyecto no está siendo tratando por tires y aflojes políticos” y cuestionó que “se escuchan explicaciones de uno y otro lado de los concejales y lo único que está claro es no les está importando el vecino, porque el Plan va a beneficiar al vecino que paga su contribución y que está preocupado para que se hagan estas cosas que son necesarias”.

Y apuntó en ese contexto: “Hoy vemos una proyección al 2023, y un tire y afloje en el Concejo, pero no hay realmente una gestión para el vecino, y eso es lo que más indigna”. “También nos han presentado como justificación que se trata de un barrio vulnerable, que no cumple muy bien con el pago de tasas, y que estas obras caras no podrían ser; y esto no es así porque hay mucha gente que está al día con todos sus impuestos”, sentenció.

“Son obras necesarias, déjense de tires y aflojes, siéntense en una mesa, inviten a los vecinos, pregúntenles qué piensan, incluyan a las vecinales y vean que realmente son necesarias estas obras. Porque en el barrio no tenemos Colegio, no tenemos asfalto, no tenemos cloacas, y mientras tanto el barrio cada día crece más”, reclamó la vecina.