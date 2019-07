La UTA confirmó el paro de colectivos para el interior del país del viernes 12 de julio

(pERFIL) – La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó esta semana la medida de fuerza anunciada para este viernes 12 de julio en el interior del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores. El sindicato de choferes exige que se reconozca a nivel nacional el acuerdo salarial porteño en todo el país. En tanto, desde el Ministerio de Transporte aclararon a PERFIL que el alcance de la medida no afectará a la capital ni al gran Buenos Aires.

El paro fue anunciado el pasado 4 de julio en un comunicado emitido por la UTA, donde explicaron que, luego de la finalización de la conciliación obligatoria, no se llegó a un acuerdo entre las partes. “No se encontró siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país”, afirmaron.

Por eso, resolvieron realizar un paro con movilización para el día 12 de julio, “como medida de protesta por la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios”, según detallaron en el texto. Desde la cartera que encabeza Guillermo Dietrich aclararon a este medio que tanto el distrito porteño como el bonaerense contribuyen con fondos para cubrir la paritaria, por lo que el paro no afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En diálogo con Cadena 3, el titular de la UTA, Roberto Fernández, explicó este miércoles que las delegaciones del interior se adhieren al paro que, desde el sábado, dejó sin colectivos a los tucumanos. “Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios no solamente al sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical”, sostuvo.

En Corrientes el reclamo también se suma a la falta de pago del aguinaldo, al igual que en Jujuy que, además, no percibieron sus haberes y la empresa no pudo afrontar el pago de las obras sociales.