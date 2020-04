La UNL ya entregó más de 200 mil raciones de alimentos nutritivos

En este contexto, además, cinco estudiantes de la UNL cooperan de forma voluntaria en la tarea cotidiana. Mientras embultaban la producción que este miércoles fue distribuida en barrios santafesinos gracias al trabajo coordinado con ONGs de la ciudad, tres de ellos compartieron valoraciones. “Cuando vimos la convocatoria para participar como voluntarios, no dudamos un segundo en sumarnos para dar una mano; esta realidad nos trasciende y es nuestro deber colaborar, como lo hemos hecho históricamente los estudiantes de la UNL”, sostuvo Maite Riviglio, secretaria General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En complemento, Ignacio Basualdo, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, aseguró: “Tanto la FUL como los centros de estudiantes siempre estuvieron dispuestos a colaborar en tiempos de crisis; es nuestro tiempo, no podemos permanecer al margen; puede parecer poco, pero lo que estamos haciendo permite que más alimentos lleguen a quienes más los necesitan”. Finalmente, Roberto Longo, secretario General Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, indicó: “Toda la UNL está abocada a trabajar en pos de resolver esta situación delicada por la que estamos atravesando; los estudiantes no podemos hacer menos que colaborar aportando nuestro grano de arena”.

