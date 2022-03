La UNL recibió a estudiantes del mundo en un evento híbrido

En el retorno a las movilidades presenciales, este viernes en el Paraninfo, las autoridades y gestores de Internacionalización de la UNL dieron la bienvenida a 55 intercambistas y, en simultáneo, participaron 30 estudiantes de forma virtual.

Las y los 55 intercambistas que realizan su movilidad presencial en la UNL arribaron a Santa Fe desde instituciones de Alemania, Colombia, España, Francia, Italia, México y Panamá. Mientras tanto, 30 estudiantes cursarán virtualmente desde Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Durante este semestre, serán parte de la Comunidad UNL en las carreras de grado que se dictan en las Unidades Académicas de las ciudades de Santa Fe y Esperanza.

La Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la UNL organiza una serie de actividades de bienvenida e integración que comparten con sus tutores y tutoras, estudiantes avanzados de la Universidad. El acto de recepción, que dio inicio a la agenda, fue este viernes 18 en el Paraninfo y estuvieron presentes el rector de la UNL, Enrique Mammarella, junto a la vicerrectora y secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la UNL, Larisa Carrera.

En el evento, Mammarella hizo referencia a la historia de la Universidad y a particularidades históricas de la ciudad. “Sin dudas es un día de alegría, el poder hacer un acto con presencialidad después de estos dos años y aprovechando también la virtualidad que es un esquema que nos permite recibir a más estudiantes y nos obliga a pensar en forma diferente lo que veníamos haciendo. La invitación es a que formen parte de esta nuestra república universitaria, a que se animen a dejar huella y, en definitiva, a construir un mundo mejor”, concluyó.

En sintonía, Carrera expresó: “Quiero agradecerles por haber elegido a la UNL y Santa Fe para realizar su intercambio. Esperamos que sea una excelente oportunidad para ustedes, que se lleven un hermoso recuerdo, no solamente de la actividad académica sino de la riqueza cultural de la región y, sobre todo, de los amigos que uno hace en estas experiencias. Hoy contamos con intercambistas que están conectados a través de Zoom y la movilidad virtual es un aspecto positivo que la pandemia nos ha dejado”.

Participaron también el director de Turismo y titular del Ente Municipal de Turismo Safetur, Franco Arone, quien brindó una presentación acerca de la ciudad. A su vez, la directora de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos “José Martí”, Prof. Ana Copes, detalló los contenidos de la materia electiva: “Estudios latinoamericanos: tensiones, conflictos, procesos”, destinada especialmente a las y los recién llegados.

Como parte del encuentro, se compartieron videos de presentación de nuestra Universidad y la ciudad, y se realizó una muestra musical y de danzas típicas argentinas.

Primeras experiencias

“Estoy haciendo la doble titulación y eso me parece una oportunidad muy buena, que me hará crecer también como persona. No sabía qué esperar al llegar a Santa Fe, ya que nosotros desde Europa a Argentina la conocemos por Buenos Aires, pero realmente fue increíble, más de lo que podía imaginar, sobre todo la gente muy simpática y me ayudó en todo. Ya probé el mate y me encantan las empanadas”, contó Moritz Liedy de la Universidad de Kaiserslautern, Alemania, que cursará la Licenciatura en Administración en la FCE-UNL.

Natalia León Salas, de la Universidad de Ibagué de Colombia, se formará en Abogacía en la FCJS-UNL. Acerca de sus primeras impresiones, comentó: “Me encontré con una oferta académica muy amplia, semilleros de investigación y, en particular, de Filosofía que es lo que más me gusta. Conocí sitios turísticos como la Costanera y la ciudad me pareció muy organizada”.

Encuentros culturales

Además del acto formal, las y los intercambistas fueron recibidos por autoridades de cada Unidad Académica y entablaron reuniones con los respectivos coordinadores académicos.

El próximo miércoles 23, desde las 16:00 en el Predio UNL- ATE, se llevará a cabo una Jornada de integración cultural, a cargo de sus tutores y tutoras internacionales, quienes desarrollarán juegos y dinámicas grupales y presentaciones acerca de la vida en Argentina.

Asimismo, en abril se realizarán ferias gastronómicas en el Rectorado y el Campus FAVE de Esperanza en la que los alumnos ofrecerán los platos característicos de sus países para degustar. La agenda se extenderá y complementará a lo largo del semestre con propuestas artísticas, deportivas y recreativas, como clases de danzas típicas y paseos turísticos.

