La UNL entregó 4 mil raciones de alimentos a organizaciones sociales

Cada uno de los equipos ganadores del Innovatón Solidadrio UNL propuso una institución social para recibir donaciones de raciones de alimentos de alto valor nutricional. En total, 4 mil raciones fueron donadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través de su Planta de Alimentos Nutritivos, junto con las empresas que apoyaron el evento. También, se entregaron alimentos no perecederos donados por la empresa Cartocor S.A. Las organizaciones sociales beneficiadas fueron Solidarydar de Santa Fe, Casa Cuna Santa Fe, Cáritas Diocesana Santa Fe y Cáritas San Justo. Cada institución recibió 1.000 raciones de los alimentos Iupy, que son guisos, elaborados a partir de vegetales deshidratados y enriquecidos con proteínas, hierro y vitamina C.

