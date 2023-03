La Universidad Nacional del Litoral recibió a las y los estudiantes del mundo

Las autoridades de la UNL dieron la bienvenida a 75 intercambistas provenientes de instituciones de 10 países, quienes realizan su movilidad en las Unidades Académicas de las ciudades de Santa Fe y Esperanza. Se concretó un acto este lunes 20 al mediodía en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral.

Las y los 75 intercambistas que realizan su movilidad presencial en la UNL arribaron a Santa Fe desde instituciones de Alemania, Brasil, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Italia, México, Paraguay y Uruguay. Durante este semestre, serán parte de la comunidad UNL en las carreras de grado que se dictan en las Unidades Académicas de las ciudades de Santa Fe y Esperanza. Dando continuidad a la movilidad virtual, 40 alumnos cursarán materias online en UNL desde Brasil, Ecuador, México, Nicaragua y Perú.

La Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la UNL organiza una serie de actividades de bienvenida e integración que comparten con sus tutoras y tutores, estudiantes avanzados de grado de la Universidad. El acto de recepción se concretó este lunes 20 al mediodía en la sala Paraninfo del Rectorado UNL. Estuvieron presentes el rector de la UNL, Enrique Mammarella, la vicerrectora y secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización, Larisa Carrera, junto al director de Internacionalización, Miguel Rodríguez, y gestores del área de movilidad. Participó también el director de Turismo y titular del Ente Municipal de Turismo Safetur, Franco Arone.

En sus palabras de bienvenida, Mammarella hizo un recorrido por la historia de la UNL, la ciudad y la región. Acerca del periodo de movilidad que los estudiantes extranjeros inician, el rector afirmó que “no es sólo una instancia de estudio en otro lugar, sino que es una experiencia de cultura, de diálogo, de buscar ese espacio para crear entre todos un tiempo mejor, un mundo mejor. Es el momento en el cual nos damos cuenta que las diferencias no existen, que realmente estamos aquí con los mismos objetivos”.

“Los recibimos en nuestra casa con alegría y agradecimiento por elegir la UNL. Hay todo un equipo de personas que trabajan preparando la llegada de ustedes con muchísima responsabilidad, para que sus estadías transcurran de la mejor manera posible”, sostuvo Carrera y agregó: “Sabemos que las movilidades generan un montón de oportunidades de crecimiento, por eso esperamos que esta estancia en la UNL los ayude a crecer profesionalmente. Se van a llevar aprendizajes y vínculos que, en muchos casos, van a durar para toda la vida”.

Conocer la UNL, descubrir la Argentina

“Estoy realizando el Profesorado en Geografía y estoy super contento de estar aquí, de conocer un nuevo lugar. Estas experiencias me ayudarán en mi formación académica y personal, a nivel integral como persona. Espero aprovechar al máximo Santa Fe”, contó Sergio Leonardo Vargas Rivera, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Por su parte, Belén Alonso de la Universidad Pablo de Olavide de España, cursará materias de Ingeniería Ambiental y Biodiversidad en la Universidad. “Llegué la semana pasada. No conocía nada del país, así que tengo todas las expectativas sobre lo que me pueda llevar de esta experiencia”, resumió.

Agenda de actividades

Como parte del cronograma, durante las últimas semanas las y los intercambistas fueron recibidos por autoridades de cada Unidad Académica y entablaron reuniones con los respectivos coordinadores académicos.

El próximo jueves 23 de marzo a las 16 se llevará a cabo una Jornada de integración cultural en el Predio UNL-ATE, a cargo de sus tutoras y tutores internacionales, quienes desarrollarán juegos y dinámicas grupales y presentaciones acerca de la vida en Argentina.

Asimismo, se realizará la tradicional Confraternización, una feria donde los estudiantes presentan sus culturas y ofrecen los platos típicos de sus países y regiones. En el campus FAVE de Esperanza será el martes 28 al mediodía y en Santa Fe se dará el lunes 3 de abril desde las 12:00 en el patio del ala este del Rectorado UNL.

PROINMES: intercambistas UNL en exterior

Como contrapartida, son 85 las y los estudiantes de la UNL que se encuentran realizando su movilidad en universidades extranjeras, en el marco del Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES).

Hasta el 10 de abril se encuentra abierta la convocatoria del PROINMES para alumnos de grado de la UNL que quieran realizar movilidades en el segundo semestre de 2023.