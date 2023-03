La tenista Juliana Auce en el Torneo Profesional Hacoaj

La juvenil Juliana Auce del Lawn Tennis Club Esperancino hizo experiencia en el Torneo Profesional de tenis en Náutico Hacoaj (BsAs) esta semana. Entre el LTCE y Rafa Tenis organizarán para este fin de semana el 1er. Abierto de la Liga de Tenis del Litoral Argentino.

Participando en la Qualy del Torneo de tenis Femenino Profesional del Club Náutico Hacoaj, la juvenil del LTCE, Juliana Auce sumó experiencia en una competencia de otro nivel, para continuar creciendo en su desarrollo en el deporte.

La esperancina tomó parte del cuadro de 64 jugadores de la Qualy del llamado “Haciendo Tenis 3” que reparte $ 200.000,00 en premios.

“Juli” comenzó ganando, al lograr la victoria en la Ronda inicial sobre Katia Bula, 7-5 y 6-3. Pero luego se tuvo que medir con la N| 2 e la Preclasificación, Sofía del Mar Blasi, cediendo por 6-1 y 6-1, sin tener chances de continuar en carrera en procura de tomar uno de los pasaportes para el cuadro principal.

En esta etapa clasificatoria, además de contarse con mayoría de argentinas, intervinieron tenistas que llegaron dese Uruguay, Perú, Bolivia y también de los EEUU.

PRIMER ABIERTO DEL LITORAL EN ESPERANZA

En forma conjunta el Lawn Tennis Club Esperancino y el “Rafa Tenis” organizará para este próximo fin de semana el 1er. Abierto de la liga de Tenis del Litoral Argentino.

El ex Nacional Grado 3 que abre el calendario de la Liga estaba previsto que se haga en un principio en un club santafesino, pero al no poder concretarse, se lo cedieron a las instituciones esperancinas que, trabajando conjuntamente lo llevan adelante, tal cual sucediera y con éxito la pasada temporada.

Repartiéndose categorías entre uno y otro escenario, en dos días, sábado y domingo, se podrá apreciar un interesante certamen con los tenistas que van formando las entidades de la región. Varios serán los exponentes que tendrán los dos clubes de nuestra ciudad.

Se jugará en todas las divisiones, tanto masculinas como femeninas: Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.