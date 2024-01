La situación del campo con el nuevo gobierno: “Las medidas dan esperanzas pero hay que ver si podemos aguantar”

El dirigente de la Sociedad Rural Las Colonias, Alfredo Trionfini, se refirió a la realidad del sector y las dificultades que atraviesan ante las medidas que viene tomando el gobierno nacional desde la asunción de Javier Milei.

Respecto del gobierno nacional, Trionfini apuntó que “en la Sociedad Rural de Esperanza somos democráticos y apoyamos y ojalá que al gobierno le vaya bien porque como veníamos la verdad que veníamos muy mal. De todas maneras no pensamos dar una carta en blanco porque tenemos realidades regionales muy complejas, la lechería está muy mal, dentro de la cadena la industria fija el precio y los productores no somos formadores de precios pero recibimos todos los sacudones”.

Como ejemplo, comentó que “aunque nosotros no exportaciones las retenciones nos las descuentas a los productores, y por eso no podemos estar a favor de las retenciones”.

Al respecto, también mencionó que “Carsfe y CRA lo plantearon y el gobierno lo aceptó así es que a los lácteos les bajaron las retenciones, lo cual es una medida lógica porque no se entiende la realidad del productor”.

En declaraciones televisivas, Trionfini consideró que “el gobierno se tiene que dar cuenta de esta realidad de las economías regionales; en la leche estamos muy mal, no podemos fijar el precio, nos están comprando el producto a un precio vil porque en el mundo la leche vale 0,40 centavos de dólar y a nosotros nos están pagando entre 0,15 y 0,17. Se habla que este mes habría un aumento pero estamos lejos todavía”.

Respecto de la situación de la ganadería, describió que “el ganadero tampoco fija precio, tiene un mercado mucho más transparente que el lácteo con un precio de referencia. En los lácteos eso no ocurre, estamos trabajando para que la leche cotice en bolsa y haya un precio de referencia, eso cambiaria bastante la historia. En la ganadería el precio subió y algunos aprovecharon y vendieron pero después bajó y se normalizó; las carnicerías en las fiestas no vendieron y el precio se normaliza, pero el productor tiene los animales y cuando están listos los tiene que vender al precio que sea, no formamos precios, y nos tiene que ayudar el gobierno a que sea justo el negocio, no intervenir. Creemos desde la Sociedad Rural de Las Colonias que el gobierno no tiene que intervenir pero sí vigilar que haya justicia”.

Por otra parte, en cuanto a los granos señaló que “el mercado es mucho más transparente, ahora están bajando algunos granos pero de todos modos es un gobierno que tiene 25 días, desde Sociedad Rural no analizamos el DNU porque no nos corresponde y eso es una cuestión de los legisladores que nos representan”.

“Tampoco salimos a plantear el apoyo al DNU porque sería irresponsable; apoyamos que le vaya bien al gobierno, apoyamos a este gobierno como democráticos que somos pero hasta ahí, siempre reclamando por nuestras realidades, por nuestras situaciones que nos ponen en juego los negocios”, analizó.

Y evaluó: “Creo que los gobiernos saben que por el campo arranca el país pero no tienen en cuenta al productor ni al consumidor, y hay todo un lobby de las industrias y las cadenas de comercialización que hacen su negocio y aprovechan los momentos. Desde que ganó este gobierno las elecciones la industria empezó a secar y guardar leche, los productores no podemos hacer eso, tenemos que entregar la leche todos los días, cuando el animal está listo hay que venderlo, cuando el grano está en la planta listo hay que cosecharlo y entregarlo. En Argentina lamentablemente no hay las mismas condiciones que en el resto del mundo, hay muchas avivadas y cada uno hace su negocio sin tener mucho en cuenta el futuro. Ojalá que las medidas que se están planteando y lo que se ve da esperanzas pero hay que ver si podemos aguantar”.