La Secretaría de Servicios Públicos comunica las acciones territoriales para la prevención del dengue

En los últimos días se pudo apreciar abundancia de mosquitos en la ciudad, periurbano y en toda la región. Durante este fenómeno de explosión de mosquitos se evidenció mediante la captura en diferentes zonas que se trata de la especie Aedes Albifasciatus.

Este mosquito luego de picar a un animal rural o al hombre pone sus huevos en los bordes de los charcos, esperando su inundación para eclosionar. Como hubo una sequía prolongada se fueron acumulando huevos en demasía, ya que a medida que los charcos se van secando los mosquitos continúan poniendo los huevos entre el borde del charco y la tierra.

Posiblemente la explosión de mosquitos se produjo por este motivo, donde la abundancia de lluvias produjo que se inunden todos los charcos en los que se encontraban los huevos, eclosionando esos cientos de miles de huevos todos juntos provocando picos de altísimas abundancias de mosquitos.

Dichas poblaciones suelen decaer en un par de semanas, ya que el período de vida del mosquito es de una a dos semanas y luego va mermando la población por diferentes razones (muerte natural, dispersión por el viento, muerte por depredadores de mosquitos, etc).

Esta especie de mosquito no es transmisora de la enfermedad de Dengue, chikungunya o Zika, con lo cual no representan peligro para los ciudadanos, causando solo molestias por sus picaduras, agresividad y abundancia.

El mosquito trasmisor del Dengue y otras enfermedades es el aedes aegypti, que ha evolucionado adaptándose a los hábitos humanos para vivir y reproducirse dentro de las viviendas y sus alrededores. Por este motivo, el descacharrado o eliminación de los sitios de cría son los medios indispensables de prevención para un resultado satisfactorio, acciones que son responsabilidad exclusiva de cada ciudadano.

Es muy importante observar nuestro entorno y eliminar los recipientes en desuso. Recipientes como floreros con agua son importantes reservorios para la proliferación del aedes aegypti, así como los desagües o bebederos. También es importante saber identificar el mosquito aedes aegypti, el cual se caracteriza por tener banditas blancas en las patas y pudo haberse criado a 50 metros a la redonda. En caso que no puedan eliminarse estos recipientes con agua, deben ser tapados herméticamente o limpiados frecuentemente con agua hirviendo y cepillar las paredes.

Es importante recordar que bajo ningún punto de vista corresponde fumigar como método de prevención y control de las poblaciones de aedes aegypti, ya que además de no reducir significativamente la población y no eliminar los huevos o larvas, pueden eliminarse otros insectos benéficos y/o predadores de mosquitos, sumado a otros inconvenientes como ser resistencia de los mosquitos a los insecticidas, introducción de los mosquitos a los domicilios al escapar del veneno, problemas de salud para personas de riesgo, contaminación ambiental, etc. Con lo cual, la fumigación en tiempos de prevención es contraproducente, siendo el descacharrado o eliminación de los sitios de cría los medios indispensables de prevención para un resultado satisfactorio.

Por esta razón, la fumigación de espacios para el control de vectores está recomendada solo en situaciones de emergencia para casos de dengue sospechoso, probables o confirmados (Recomendaciones de Directrices para el control y prevención del Dengue Ministerio de Salud de la Nación, OPS y OMS), con el objetivo de fumigar espacios para la destrucción rápida y masiva de la población de vectores adultos.

Si bien se presentaron algunos casos aislados de Dengue en la provincia de Santa Fe, no es necesario realizar acciones de contención pero sí de prevención. Desde el municipio, además de fomentar las acciones más efectivas como el descacharrado para evitar la proliferación del mosquito, se realizan otras acciones como el cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576 sobre desmalezado de inmuebles, Ord. Nº 2530 sobre desratización, desinfección y desinsectación y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue) se realizan inspecciones, notificaciones y sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención.

También se brindan charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el descacharrado para evitar la proliferación del mosquito. Por otro lado, continúa la campaña permanente de prevención recolectando semanalmente los cacharros y residuos de patio mediante el servicio de recolección de residuos municipal.