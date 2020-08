La Secretaria de la Producción informa sobre la inscripción al Registro de Trabajadores de la Economía Popular

Las personas que podrán inscribirse a dicho programa son aquellas que realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanos; cartoneros y recicladores; pequeños agricultores; trabajadores socio comunitarios y de la construcción; también quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores manufactureros, entre otros rubros. Los mismos deberán ser mayores de 18 años y en caso de ser monotributistas, sólo se admitirán aquellos que cuenten con categorías A, B, C y D o titulares del Monotributo Social. En caso de ser empleado en relación de dependencia no podrá superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

