La Secretaría de Igualdad y Género tendrá jerarquía de Ministerio

El gobernador Omar Perotti anunció que jerarquizará como Ministerio a la Secretaría de Igualdad y Género de la provincia. Lo hizo en el marco de la firma del convenio del Programa Acompañar que rubricó junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, en un acto que se desarrolló en El Molino Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe.

“Nuestra secretaría de Estado pasó a ocupar un rango muy importante después de haber estado mucho más oculta en otras instancias. Sentimos que se lA ha valorado, que se hizo mucho en poco tiempo, pero tengo que explicar cosas a veces. Por qué Igualdad y Género y por qué si es igualdad no es ministerio. La verdad es que así haya que responder una vez eso creo que no corresponde. Creo que es un momento de tomar la decisión de que esa Secretaría pase a ser Ministerio», dijo Perotti.

Luego el gobernador aclaró: “Vamos a enviar el proyecto a la Legislatura para esa modificación que sin dudas tiene una connotación de claro significado, no sólo simbólico, si no que afirma lo que venimos haciendo. Desde el punto de vista presupuestario va a suponer que alguien como secretario pase a ganar lo que gana un ministro. No hay ninguna otra diferenciación porque no lo hubo en lo presupuestario y en el funcionamiento”.

“Esperamos contar con el acompañamiento de todos los legisladores para generar una igualdad más que no la sentimos en el inicio ni mucho menos, no la sentimos en sus responsabilidades, en su asignación presupuestaria, en su consideración. Pero si tenemos que explicar algo respecto a una igualdad, o denominamos mal la Secretaría o tiene que ser un verdadero Ministerio de Igualdad y Género”, concluyó.

En el acto estuvo acompañado por la secretaria de Igualdad y Género de la provincia, Celia Arena; por la vicepresidenta, Alejandra Rodenas; y por la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, sobre la que dijo que no era casualidad que esté en el acto.