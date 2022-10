La recolección de residuos será normal durante el fin de semana largo

El viernes 7 y el lunes 10 de octubre las tareas de recolección de residuos se realizarán con normalidad como así también las tareas de barrido y riego.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza comunica a los vecinos en general que no obstante los feriados dispuestos para el próximo viernes 07 y lunes 10 de octubre del corriente año, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se realizará en la forma y horario habitual (jueves 06/10 a partir de las 21 hs), así como también el servicio de barrido y riego.-

Además, se recomienda a la población que, en caso de anuncio de tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, NO SACAR RESIDUOS evitando así dificultar el escurrimiento de las aguas a las bocas de tormenta, cunetas y/o canales.

En caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.