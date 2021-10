“La recepción es muy buena, se entiende el valor complementario de la iniciativa” Rezzoagli sobre el Régimen de Regularización COVID

Concejales justicialistas y el titular de la Secretaría de Hacienda, Luciano Rezzoagli, presentaron el detalle del proyecto que crea el Régimen de Regularización Covid, iniciativa ideada para acompañar la economía de los esperancinos en la salida de la pandemia.

En esta oportunidad la presentación se realizó en el Centro Emprendedores ante los representantes del comercio local, miembros de CICAE y UCoEs.

“Siempre los encuentros que generamos tienen un resultado favorable porque es el primer paso para lograr trabajar juntos por el bien de la ciudad y con quienes integran la representación del comercio local lo hacemos siempre en diferentes planos y por actividades y proyectos muy variados, así que el entendimiento es claro y llevará sin dudas a un muy buen final” expresó Martín Franconi.

A su turno Luciano Rezzoagli también valoró como muy buena a la reunión y aseguró “La recepción fue muy buena y como en la mayoría de los lugares que la idea se planteó se entiende muy bien el espíritu y los alcances de la misma”.

Aclaración sobre la queja de un club

Consultado por algunos errores de interpretación que se viralizaron públicamente el titular de la cartera de Hacienda aseguró: “Este proyecto es novedoso en muchos aspectos, pero también complementario y facilitador respecto a otras ordenanzas y disposiciones que, por cuestiones formales y materiales, algunos clubes no pudieron materializar. Por ejemplo, la Ordenanza núm. 3904 sancionada el 22 de septiembre de 2016, exigía que las instituciones para acceder al beneficio de la condonación debían estar inscriptas y regularizadas ante la Dirección de Personas Jurídicas (artículo 1) entre otras cuestiones, y algunos clubes que justamente no tenían personería jurídica para su aplicación quedaron sin el beneficio. Este proyecto es superador porque incluye justamente a los clubes que siguen teniendo dicha dificultad”.

Y agregó: “En segundo lugar, respecto a que se quiere condonar deudas que se encuentran prescriptas y que no existen, debo indicar que la prescripción liberatoria no se aplica de pleno derecho por el paso del tiempo, requiere ser solicitada, tramitada y otorgada, en este caso por la Municipalidad en vía administrativa, no por capricho de algún funcionario, sino porque así es la ley. Sumado a esto, existen acciones que suspenden la continuidad del plazo de prescripción y que constituyen manifestaciones de los titulares de los créditos que materializan la voluntad de no permitir la posible prescripción, por eso es que siguiendo el derecho administrativo se aplican intimaciones y se inician títulos ejecutivos”.

“Mas allá que a muchas personas o instituciones le asista un interés genuino, a peticionarse y resolverse administrativa o judicialmente según requiera el caso, la deuda hasta dicha resolución sigue vigente. Es justamente para zanjar pedidos, estudios y procesos dilatados, de aquello que no se hizo o que no se supo hacer, sumado a la deuda legítima que no entra en discusiones anteriores, es que este Régimen de Regularización Covid propone esta Amnistía Social a clubes, por ejemplo, que se aplicará de manera instantánea a la sola petición de adhesión, sin ningún otro requisito ni evaluación de prescripción, no es inventar condonar lo que no existe sino ayudar a materializar el derecho que creen que les asiste pero no se concretó o lo concretaron en algunas propiedades y no en otras” finalizó para esclarecer cualquier mala interpretación.

Para conocer cada detalle



Tanto el titular de la Secretaría de Hacienda, como los concejales justicialistas, invitan a todos los esperancinos a interiorizarse de aspectos salientes del proyecto, siguiendo este enlace a una publicación en la web municipal que los detalla https://bit.ly/39L5EQR