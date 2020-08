La quema de pastizales rompió la tranquilidad en Matilde

Dos incendios se produjeron ayer. Uno fue sofocado por personal comunal. El otro fue más grande y tuvieron que intervenir los Bomberos, que trabajaron hasta la madrugada. “Me da la impresión que no son focos que arranquen solos” sostuvo el presidente comunal, Diego Furnell.

El presidente comunal de Matilde, Diego Furnell, habló esta mañana por LT9 por los incendios producidos este jueves y que rompieron con la tranquilidad de la localidad del departamento Las Colonias.

En diálogo con “Primera Mañana”, Furnell contó que hubo dos focos ígneos. El primero fue cerca de las 16 horas en la ruta 50 (que une Matilde con San Agustín) y fue controlado por personal comunal con el camión regador y unas bombas especiales. Pero a la noche, y muy cerca del primer incendio, se produjo el segundo foco que fue más grande y por lo cual tuvieron que convocar a los Bomberos.

“Concurrimos con equipos de la comuna, pero le avisamos a los bomberos porque era más grande. Nosotros ayudamos a los bomberos, hicimos un contrafuego en una calle transversal, y se consiguió pararlo cerca de las 2 de la madrugada” señaló el presidente comunal.

Furnell admitió sus sospechas de que los incendios son intencionales y que no comienzan de forma accidental. “El lugar que se prendió no tiene justificativo. Es una zona improductiva. Son pastos naturales que están debajo de eucaliptal, que pasa el ferrocarril, que no hay hacienda, que no hay nada. O fue causado por una colilla de cigarrillos, o es alguien que no toma dimensiones de lo que puede generar con un pequeño foco” concluyó la máxima autoridad política de Matilde.