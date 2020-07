La provincia sigue asistiendo a los clubes en el marco de la cuarentena

A las tarifas de «luz y agua, los clubes no deben pagarla desde el inicio marzo y hasta el 31 de mayo porque sabemos que realmente la situación es muy difícil y medidas como estas son importantísimas», indicó y sostuvo que «los clubes van a entrar en programas de pago y moratorias si no pueden abonar los servicios pero no se les cortará ni la luz ni el el agua».

«Los clubes que no tuvieran comisión directiva al día y el último balance, estamos trabajando con ellos para que puedan estar al igual que todos para así llegar a todos. En muchos clubes encontramos informalidad y este programa no tiene fecha de cierre, ahora vamos a hacer la firma de convenios para los que están en condiciones. Vamos a ir comunicándonos con los clubes en la medida que el gobernador nos diga cómo va a ser la agenda y luego paralelamente trabajar con todos para mantenernos al día», agregó.