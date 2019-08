La provincia reprograma obras públicas y redirecciona recursos

El ministro de Obras Públicas señaló que de parte de su cartera no tienen «muchas obras, la mayoría se terminaron. Los grandes hospitales se terminaron, la Casa de la Cultura, la obra del hospital Centenario». «Teníamos obras para licitar este año. Esas obras, aun si las hubiéramos licitado no llegábamos a firmar los contratos, lo cual lo tendría que hacer el próximo gobierno», concluyó.

