La provincia hizo retornar más de 130 vehículos a su lugar de origen este fin de semana

“Hasta las 20 hs. del domingo vamos a seguir controlando fuertemente, aunque estamos evaluando seguir permanentemente al margen de estos cuatro días. No vamos a permitir el ingreso a la provincia a personas que no tenga la documentación respaldatoria y, que las actividades que van a realizar en el territorio sean reales”, amplió el funcionario provincial.

La provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, informa que más de 130 vehículos fueron escoltados de regreso a su lugar de origen tras no acreditar permisos esenciales para ingresar al territorio provincial. Y también, por no superar tests de anosmia (test de olfato).