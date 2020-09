La Provincia fiscalizó 350.000 vehículos durante el mes de agosto

Asimismo, se siguen llevando a cabo los protocolos sanitarios en los puestos interprovinciales, los que durante el mes de agosto realizaron 121.613 tests de anosmia a personas que ingresaron al territorio provincial; de los cuáles 1.070 conductores no pudieron hacerlo ya que dieron positivo en el mencionado test o bien no portaban los permisos de circulación obligatorios y/o la documentación respaldatoria. Los vehículos debieron regresar a su lugar de origen desde los distintos puestos de fiscalización que fueron instalados en los límites interprovinciales desde el comienzo de la pandemia.

