La provincia controló más de 1 millón de vehículos desde el comienzo de la pandemia en los límites interprovinciales

Así, durante esta semana se fiscalizaron 37.600 vehículos en los puestos interprovinciales y se realizaron 20.000 tests de anosmia. En este marco, 110 conductores debieron retornar a su lugar de origen por no contar con la documentación respaldatoria para circular, por haber dado positivo en el test de anosmia o por no contar con el hisopado negativo. Con este número asciende a más de 1000 la cantidad de vehículos rebotados que no pudieron ingresar a la provincia desde e comienzo de los controles.

En el marco de las medidas dispuestas por el gobernador Omar Perotti, a través del decreto 647/20, desde el pasado lunes se reforzaron los controles para el ingreso y egreso a la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se les solicita a quienes no residan en la provincia y provengan de una región determinada como de Aislamiento Social Preventiva y Obligatorio el resultado negativo de un hisopado o testeo de Covid 19, con una antigüedad no mayor a 72 horas.