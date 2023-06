La policía de Las Colonias tiene 38 vehículos fuera de servicio

El dato oficial surge del informe que el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, presentó a referentes de distintos partidos políticos en materia de seguridad.

Allí se da cuenta de datos detallados por departamento y las cifras para Las Colonias no dejan de sorprender.

La Unidad Regional XI tiene 439 agentes de policía de los 24.045 empleados que tiene toda la fuerza en el territorio provincial, apenas el 1,8% del total.

El curioso dato que brindó el máximo responsable de la seguridad en la provincia es que la fuerza policial tiene 3.011 vehículos funcionando y otros 1.490 fuera de servicio.

En Las Colonias hay 84 vehículos funcionando de los cuales 26 son automóviles, 38 son pick up 4×2, 4 son pick up 4×4, 15 son motocicletas y 1 unidad de transporte de personas.

Ese mismo informe detalla que son 38 los vehículos fuera de servicio en el departamento, la mayoría abandonados. Este último detalle lo incorporamos desde este portal, con sólo ver el destino en la ciudad de los patrulleros fuera de servicio.

En la Unidad Regional XI hay 13 patrulleros que no se pueden usar, 12 camionetas pick up 4×2 fuera de servicio y 2 camionetas 4×4 que no funciona. Además hay 11 motos que no circulan. Increíble.

Mientras esta es la realidad de nuestra policía, los dirigentes políticos mantienen sus promesas de mejoras de las condiciones de seguridad a la población.

Foto cabecera gentileza Apropol, sólo referencial.