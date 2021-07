La pelea de Rossi y Perotti tensa la interna del Frente de Todos en Santa Fe

El ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por el Frente de Todos por Santa Fe, Agustín Rossi, criticó este lunes al gobernador Omar Perotti, que impulsa otra lista que deberá competir en las PASO de cara a las elecciones legislativas encabezada por Marcelo Lewandowski.

“El kirchnerismo hizo mucho para que Perotti sea gobernador de Santa Fe; creíamos que había un liderazgo moderno, plural, alejado de conductas hegemónicas e integrado al proyecto nacional de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner)”, afirmó Rossi en declaraciones radiales.

En esta línea, y en diálogo con Radio 10, el actual funcionario agregó: “¿Por qué el gobernador se colocó como candidato suplente? Porque la lista que confirmó no tiene la suficiente potencia electoral como para tratar de garantizarle un triunfo en las primarias, y creo que en la campaña va a hablar de las políticas provinciales y no de las nacionales, cuando este gobierno hizo mucho para su desarrollo”.

En la noche del sábado Rossi confirmó su precandidatura al conformar una dupla con la actual vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas, enfrentada a la propuesta de Perotti, que promueve a Lewandowski como primer candidato a senador nacional, acompañado por la actual senadora María de los Ángeles Sacnun, de estrecha confianza con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con relación a la disputa interna, y en diálogo con Radio Del Plata, agregó: “Como no hay demasiadas provincias donde haya concurso interno en el Frente de Todos, quizá esto parece algo singular (por la competencia de las dos listas), pero hay que reconocer las particularidades de la provincia, porque las PASO nacieron en Santa Fe”.

Y en el mismo sentido consideró que no le parece extraño “que el peronismo exprese dos miradas o situaciones de diferentes sectores y diferentes dirigentes”. “Que el gobernador se haya puesto de senador suplente habla de la debilidad de la lista que conformó, porque entiende que los candidatos que la integran no tienen la suficiente potencia electoral”, aseguró Rossi.

Por otra parte, al ser consultado sobre sus funciones en el Gobierno y el inicio de la campaña electoral, adelantó que no va a dejar su cargo como ministro de Defensa porque “en general los cargos se dejan al finalizar el mandato o, si son cargos ejecutivos, cuando el jefe ejecutivo así lo pide, o cuando hay que comenzar otro mandato”.

“Voy a seguir siendo ministro de defensa, como el gobernador sigue siendo gobernador, como los senadores siguen siendo senadores y los diputados, diputados”, argumentó.

Por último, llamó a “cuidar a nuestros líderes nacionales que son Alberto y Cristina” y a no apoyarse en ellos “para tratar de conseguir una posición más favorable” en las elecciones.

“No creo que haya que traer a los líderes nacionales a la disputa electoral interna de la provincia. Nunca voy a decir que me avala tal, porque soy muy respetuoso de esas situaciones y lo que he hecho toda mi vida política no es utilizar ese apoyo, sino apoyar permanentemente a los liderazgos nacionales”, finalizó.