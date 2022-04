“La Pascua es un mensaje de reconciliación para construir un mundo distinto”

El párroco de la Iglesia “Inmaculado Corazón de María” de Barrio Sur, padre Javier González, brindó un detalle de las actividades por la Semana Santa y dejó un mensaje para este tiempo tan especial de la feligresía.

En diálogo con la CSC Radio, el sacerdote sostuvo que “siempre la Semana Santa viene muy cargada de actividades pastorales, celebraciones, confesiones” y mencionó que “la Misa Crismal es muy importante y significativa, que tiene lugar el jueves santo y donde el Obispo celebra la Eucaristía con todos sus sacerdotes y el pueblo y consagra el crisma bendice el óleo de los enfermos de los catecúmenos, que después se usarán en los distintos sacramentos”.

En cuanto a las actividades detalló que “el viernes a las 10 para todas las familias de la catequesis y todos quienes se quieran sumar se rezará el Vía Crucis pero en bicicleta, haciendo un recorrido desde la parroquia en calle Sarmiento y Soler hasta la cruz del sur en calle Chaco y Montalbetti”.

El jueves a las 18.30 en la capilla de Guadalupe será la Misa de la Cena del Señor donde se celebrará la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, del mandamiento del amor, y lo mismo se hará a las 20 horas en la Parroquia.

El viernes además del Bici-Crucis será la Celebración de la Pasión a las 17 horas en la parroquia y a las 20 horas el Vía Crucis tradicional en la Plaza 8 de septiembre.

El Sábado Santo es un día muy especial de silencio y recogimiento acompañando a Jesús que está sepultado y a las 20 será la Vigilia pascual en la parroquia.

El domingo habrá misa a las 9 en la parroquia, a las 10.30 en la capilla de Guadalupe, y en Pujato Norte a las 18 horas.

Mensaje

Al momento de dejar una reflexión a los feligreses en este tiempo tan especial de Semana Santa, el sacerdote afirmó: “Viendo la realidad social del país y la situación mundial de guerra, que tapa lo que fue la pandemia, el mensaje fundamental para este tiempo es de paz, de reconciliación, de hermandad que nos trae Jesús”.

“Jesús vino a morir para traernos la paz y vencer las guerras y las enemistades, entonces la Pascua para quienes tenemos fe es un mensaje de reconciliación con Dios y con los demás para poder construir un mundo distinto”, refirió.

En tal sentido, deseó que “esta sea una Semana Santa, no un semana de turismo y de paseo sino una semana para encontrarnos con el centro de nuestra vida, que es Jesús para los creyentes, y encontrarnos con este mensaje de paz y de reconciliación”.

En relación con la situación social, analizó que “los planes sociales mitigan las urgencias y por lo menos en Esperanza no se ve tanta urgencia en materia de alimentos, pero si se ve la estrechez de la gente que vive cada vez más al día, en hogares donde faltan las cosas básicas, como la gente que está en los asentamientos que no tiene vivienda; pero no hay en Esperanza una situación incontrolable ni desesperante”.

“Es cierto que todo está muy ajustado, hay mucha necesidad de trabajo y mucha gente vive sólo de changas, pero Esperanza tiene una realidad distinta a lo que puede ser el Conurbano o las grandes ciudades”, reiteró.

La parroquia tiene varios proyectos de obras como la pintura del interior del templo y la construcción de salones para la catequesis y además se recibió un subsidio que posibilita avanzar en la construcción de la capilla de Guadalupe.