La pandemia golpea a la economía y el Hospice vende de modo virtual su bono solidario

En declaraciones realizadas a LinkTV, la hermana Alicia Félix comentó que “hubo pedidos que no son de la zona por eso lamentablemente tuvimos que decir que no podemos ingresar más gente porque estamos previniendo tanto por los huéspedes como por el personal”. “Esperamos que esto siga así para no tener que avanzar en otras medidas más rigurosas en casos de que tengamos posibilidades de Covid acá”, deseó.

