La OMS declaró la «emergencia de salud pública internacional» por el coronavirus

“La razón principal de esta declaración no se debe a lo que sucede en China, sino a lo que sucede en otros países. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo”, dijo Tedros al encabezar la conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, junto a integrantes del Comité de Emergencias de la organización.

