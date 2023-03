La novena del torneo «Furor» se disputa martes y miércoles en La City

Esta semana se jugará la última fecha del torneo «Furor» en la divisiones «E» y «D» donde ya se conocen los campeones. En la «E» NC Neumáticos y «D» Atlético Cavour ahora restan conocer a los subcampeones. Por otra parte en la «A», «B» y «C» restan tres atrapantes fechas.

Así se jugará:

A NIGHT

21 MARZO, 2023 PARIS SAN FERNÉ VS LIRICO 8:00 PM CANCHA 3

21 MARZO, 2023 TALLER INTEGRAL VS LA BANDA DE FRANCK 8:00 PM CANCHA 1

21 MARZO, 2023 EXPRESO CARENA VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 2

21 MARZO, 2023 APUKA TUR VS FERRO F.C. 9:00 PM CANCHA 1

21 MARZO, 2023 TEAM PRO VS PALO CRUZ 10:00 PM CANCHA 3

21 MARZO, 2023 HULK GYM VS LA ESCARAPELA 10:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

21 MARZO, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 5

21 MARZO, 2023 MANOS DE TIJERA VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 3

21 MARZO, 2023 CAPRI SILLONES VS GUSMA S.A. 10:00 PM CANCHA 2

22 MARZO, 2023 LA PERRADA F.C. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 9:00 PM CANCHA 8

22 MARZO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

22 MARZO, 2023 KINESIO CENTER VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 1

C NIGHT