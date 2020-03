La ministra de educación pidió fortalecer el vínculo entre docentes y alumnos en tiempos de pandemia

Y concluyó: “Es una enseñanza que comienza a ser sistemática, en un entono diferente. Este trabajo no le va a exigir a los adultos que se conviertan en maestros; nosotros vamos a preservar el vínculo de los docentes con los chicos. Y como es novedoso, tiene que ser con alegría, con disponibilidad, para que los chicos hagan sus propias producciones y no las hagan llegar, mientras nosotros vamos siguiendo ese aprendizaje”.

You may also like