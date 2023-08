La Legislatura aprobó solo 19 de los 48 pliegos para fiscales y defensores

Marcado clima preelectoral en la Asamblea Legislativa. La oposición mayoritaria impuso el rechazo para 29 de los propuestos, que habían concursado para el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

En medio de un clima de ruptura del diálogo, que condiciona la cobertura de más cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe (ya se habla de 80 pliegos de jueces), los bloques de la oposición le marcaron la cancha a las autoridades de la Casa Gris respecto de las designaciones.

El alicaído oficialismo del peronismo, con el apoyo de bloques celestes como los unipersonales de Amalia Granata y Juan Argañaráz, a la derecha, así como de las bancadas Igualdad y Frente Social y Popular a la izquierda, lograron reunir menos de 20 votos frente a los 37 e incluso 41, en algunos casos para el rechazo.

Con esos números no lograron la aprobación 29 sobre los 48 pliegos que llegaron al Poder Legislativo de Santa Fe.

En el caso de los 19 aprobados, dos criterios resumen lo hecho por la mayoría opositora compuesta por radicales de Juntos por el Cambio, radicales de Evolución, socialistas, macristas y demoprogresistas.

Por una parte, se dio el visto bueno solo a los fiscales subrogantes que ahora son fiscales adjuntos y para aquellos que eran adjuntos y desde hoy se convierten en titulares (15 en total). Lo mismo con los apenas 4 de los defensores que se suman al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

A grandes trazos, la Asamblea compuesta por los miembros de ambos cuerpos mostró al gobernador Omar Perotti un gesto que es preocupante desde el punto de vista institucional, al entender que ya rige la transición entre las autoridades salientes y las entrantes (que aún no han sido electas).

Buena parte del debate entre el radical Fabián Bastia (el único que habló desde la oposición) y los diputados Leandro Busatto y Oscar Martínez (ambos del PJ), Carlos del Frade (FSyP) y Rubén Giustiniani (Igualdad) que cuestionaron los rechazos habló de ese particular período, cuya característica central es que tiene dos gobernadores: uno en pleno ejercicio de su cargo pero saliente y otro entrante con el poder que deviene del pueblo, en espera del inicio de su mandato, el 11 de diciembre.

Para todos está claro ahora que esa fecha, la del inicio de la próxima gestión, es el fin de la transición. Pero la pregunta sobrevuela sin respuesta: ¿cuándo comienza la transición?

Para Bastia, ya Santa Fe está inmersa en ella, porque hay un proceso electoral en marcha y como ejemplo citó que el gobernador Perotti convocó a una Comisión de Transición para la Seguridad “cuyas conclusiones no ha aplicado” y “cuya respuesta es el envío, el revoleo, de pliegos a la Legislatura”. Adelantó que no habrá aprobación de “ningún pliego” ante la noticia periodística de que se preparan 80 postulaciones para el Poder Judicial.

Busatto advirtió que todas las entidades representativas de fiscales y defensores, así como de los magistrados, han pedido que se traten con celeridad los pliegos y que se cubran las vacantes.

Sin dudas, el criterio adoptado fue político. El propio Bastia aclaró que no se revisaron ni los antecedentes ni las condiciones personales de cada propuesto, sino si eran o no ya parte del MPA o del SPPDP para no afectar su desempeño. O si no eran designados para las llamadas “zonas calientes” como los tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.

Para los partidos que sostienen la candidatura de Maximiliano Pullaro las autoridades de la Casa Gris ya no deberían enviar propuestas a la Legislatura para la integración del Poder Judicial.

De que se trata de una decisión y no de lo que marca la ley advirtió Busatto, con respaldo de otros diputados, como Martínez que interpretó que incluso desde el punto de vista electoral se había cometido desde la oposición “un error”. El oficialismo advirtió que el nombre del gobernador electo se sabrá el 10 de septiembre, “más allá del entusiasmo que haya generado en una parte de las fuerzas políticas el resultado de las Paso”.

Sobre la potestad del Poder Ejecutivo de enviar pliegos, el ex precandidato a gobernador observó: “En 2019, con un gobernador electo que pretendía poder diseñar el presupuesto 2020 se votó la ley de gastos y recursos que envió el por entonces gobernador saliente”, en obvia referencia al desacuerdo de Omar Perotti con el presupuesto votado por la Legislatura anterior a su mandato, durante las últimas semanas de la gestión de Miguel Lifschitz.

Pliegos aprobados para la Defensa

Defensora titular de Rosario: Marianela Di Ponte

Defensoras adjuntas en Rosario: Anabela Antegiovanni y Martina Guirado

Defensora titular de San Lorenzo: Luisa Fernanda Cañavate Santesso

Pliegos aprobados para el MPA

Fiscales titulares en Santa Fe: Raúl Marcelo Nessier e Ignacio Lascurain

Fiscal titular en Esperanza: Alejandro Benítez

Fiscal adjunto en San Jorge: Diego Gustavo Rodríguez y Barros

Fiscal titular en Rosario: Franco Mariano Carbone

Fiscales adjuntos en Rosario: Lisandro Artacho, Julia Feldman, César Pierantoni y Noelia Navone

Fiscal titular en Villa Constitución: Eugenia Lascialandare

Fiscal adjunta en Villa Gobernador Gálvez: Luisina María Paponi Arizaga

Fiscal adjunta en Venado Tuerto: Mayra Soledad Vuletic

Fiscal adjunta en Rufino: Rafaela Florit

Fiscal adjunto en Reconquista: Nicolás Aureliano Maglier

Fiscal adjunto en Sunchales: Juan Manuel Puig

Fuente: diario El Litoral