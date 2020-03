La Justicia ordenó la liberación de Julio De Vido

El tribunal liberó al ex funcionario bajo palabra y con la promesa « de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”. Para esa mañana a las 11 de la mañana tendrá que presentarse en los tribunales de Comodoro Py a firmar un acta.

En los últimos meses, De Vido había lanzado duras críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández, ya que consideraba que era una “preso político” . La respuesta llegó de boca del propio Presidente : “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros”, sentenció.

Ahora su defensa volvió a pedir la libertad. El fiscal Miguel Ángel Osorio la avaló. El juez Grünberg volvió a reiterar su postura del año pasado. “No existen elementos certeros y concretos para concluir que intentará entorpecer el curso del proceso o eludir la acción de la Justicia”, sostuvo. Y agregó que De Vido no tiene condenas firmes, posee arraigo y que el juicio no se hará en el corto ni mediano plazo.

En el expediente se investiga un presunto desfalco de 200 millones de pesos en la reactivación de la mina de cárbon de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. La causa está en etapa de juicio oral y todavía no tiene fecha de juicio. Otro de los acusados del caso es Roberto Baratta , ex funcionario de Planificación Federal, que también estuvo preso y recuperó su libertad en diciembre pasado.