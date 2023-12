La Justicia absolvió a Germán Lerche, denunciado por administración fraudulenta en Colón

El ex presidente del club sabalero enfrentaba un pedido de pena de prisión de seis años por presuntas irregularidades cometidas en su gestión entre 2006 y 2013. Por la misma causa, otros ex dirigentes de la institución fueron condenados.

El ex presidente de Colón de Santa Fe Germán Lerche resultó absuelto en la mañana de este lunes al culminar un juicio llevado a cabo en la capital provincial, donde fue acusado por administración fraudulenta al mando del club sabalero entre 2006 y 2013. Los fiscales Bárbara Hilera y Federico Grimberg y la querella habían solicitado una pena de 6 años de prisión.

La resolución estuvo a cargo de los jueces Lisandro Aguirre, Celeste Minniti y Martín Torres, quienes fallaron por unanimidad.

Lo llamativo del caso es que bajo la misma evidencia recolectada durante la investigación, el ex secretario general Marcelo Maglianesi, el ex tesorero Carlos Marín y el ex síndico del club Osvaldo Pradolini habían aceptado juicios abreviados por los que recibieron la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional.

“El plexo probatorio era el mismo para todos. Fiscalía va a apelar el decisorio. Para avanzar, esperaremos los fundamentos”, dijo en conferencia de prensa el fiscal Grimberg.

El debate oral y público se había iniciado el pasado 6 de diciembre y había finalizado con los alegatos de clausura el jueves de la semana pasada, cuando los fiscales y la querella dieron a conocer la pena solicitada para el ex presidente de Colón.

Fuente Rosario Tres