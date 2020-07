La Juana reabre su espacio para las clases de teatro

Ante eso, comentó que “ya estamos reuniéndonos con horarios más restringidos, no tan nocturnos, y ya estamos todos ensayando, al igual que el grupo de los principiantes que tuvo una sola clase en marzo y ahora se está activando e incorporando nuevos adultos”. Aclaró que “a partir de ahora sólo habrá clases para preadolescentes, desde los 12 años, hasta adultos, pero no de la tercera edad”.

Valoró “el poder dejar el Zoom y volver a vernos cara a cara, aunque sea tapados con barbijos; el solo hecho de compartir el espacio, de escucharnos, de reír juntos, y no limitados por pantallas, es importante”. En ese sentido, deseó “que la pandemia no se quede, y que sólo queden las nuevas formas”.