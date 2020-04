La Juana: «Pronto volveremos al escenario»

Desde La Juana Sala Cultural compartieron con sus seguidores un entusiasta video para recordar que en poco tiempo volverán a encontrarse con sus actores y su gente.

Cuando todo esto pase vamos a necesitar de muchas risas, teatro y buen humor, por eso nosotros desde casa, seguimos trabajando. Leyendo, estudiando y ensayando, para cuando volvamos a encontrarnos recibas lo mejor de nosotros. Sigamos en casa!

La Juana Sala Cultural (Un espacio hecho por artistas)

Pasan los años, pasan los gobiernos,

Los radicales, los peronistas,

Pasan veranos, pasan inviernos.

¡Quedan los artistas!

Pasan las crisis, pasan las guerras,

Pasa la prensa sensacionalista,

Las prohibiciones, las listas negras.

¡Quedan los artistas!

Pasa la belleza, y la juventud,

Los optimistas y los pesimistas,

Pasan las pestes, pasa la salud.

¡Quedan los artistas!

Pasa la belleza, y la juventud,

Los optimistas y los pesimistas,

Pasan las pestes, pasa la salud.

¡Quedan los artistas!

Por eso no le temo a las pasiones,

Ni a la vejez ni a los psicoanalistas,

Ni a los fracasos ni a las frustraciones,

porque soy artista

De veras que no sé si bueno o malo,

Ni más ni mucho menos que humorista,

Que ha recibido elogios y algún palo,

como todo artista.

Y ustedes al venir me dan más fuerza,

No habrá fantasma que se nos resista,

Ni crisis que nuestra senda tuerza,

Mientras ustedes cuiden

a sus artistas.