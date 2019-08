La historia de la taekwondista de Franck que abandonó la pasarela por las patadas

Lo llamativo es que el taekwondo le llegó de casualidad. “No lo elegí, apareció en mi vida“, asegura la santafesina. Y argumenta: “Empecé para joder a mi hermano más chico, Germán. Yo tenía 14 años y había dejado patín. Como en los deportes de equipo no soy muy buena y en el pueblo había que hacer algo, fui a ver una clase de él para reírme de los gritos que hacían y la ropa que usaban“.

“Vos que estás allá, no te sientes en el fondo. Vení y copiá lo que hacen los demás“, le dijo el entrenador con un tono que no dio lugar a la negativa. “Tenía vergüenza en las exhibiciones que hacíamos en Franck, porque allá te conoce todo el mundo. No quería que me vieran así vestida“, rememora la santafesina.

Con la advertencia a sus compañeras del colegio para evitar el bullyng, sus inicios en el deporte fueron tan complejos que los padeció con un dolor que nada tiene que ver con lo físico. “Jamás tuve la intención de arrancar con taekwondo. Lo sufría mucho porque no soy una chica agresiva. No me salía esa locura de adentro y volvía a mi casa llorando, porque no me salía alguna patada. Siempre fui muy metódica. Fue algo que aprendí porque en el deporte no se puede ser así”, confiesa.

Como si se tratara de una enseñanza del Señor Miyagi, las artes marciales le sirvieron para modificar sus hábitos en su vida privada. “Me cambiaron mucho las reacciones. Si pasaba alguien corriendo cerca, me daba vuelta a la defensiva como para tirar una patada. Otro caso así fue cuando tuve un accidente en moto (un auto me chocó) y el conductor me dijo que me vio levantar la rodilla en posición de defensa, que es una técnica nata del deporte”.