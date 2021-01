La historia de Arthur, el joven belga que vivió en Esperanza y hoy es fanático tatengue

Fue entrevistado desde Bélgica por los colegas de una radio santafesina y contó que vivió en Esperanza durante un año en una experiencia de intercambio única por Rotary Club Internacional.

La propuesta de conversar en verano con hinchas de los clubes en distintos puntos del país y del mundo llevó a los colegas de LT10 Universidad a conversar con un fanático tatengue muy particular: «Soy Artur, de Bélgica, y estoy haciendo una carrera de kinesiología. Conocí a Unión gracias a mi consejero de Rotary que es de Esperanza, ya que estuve un año en Argentina. Me llevó un día a un partido y me re gustó por cómo era el ambiente, la gente, toda cantando, todo el partido, que es muy diferente a lo que es acá. Soy hincha de Unión y siempre lo voy a hacer».

«No recuerdo cual fue el primer partido, pero sí me acuerdo que cuando iba con mi consejero (Dr. Pablo Profumatti) los ganábamos todos, el único que no ganamos fue ante River. El más memorable fue ante Atlético Mineiro que ganamos 3-0, fue muy lindo, ver a la gente muy entusiasmada», agregó en otra parte de la charla.

Cuando se le preguntó por trofeos que tiene de Unión y afirmó: «Me llevé una camiseta y un buzo que me regaló mi consejero, fotos enfrente de la cancha y banderín».

Se lo consultó por un ídolo de Unión y contó: «Yeimar (Gómez Andrade), era muy bueno». En la imagen se lo ve junto a su padre en Bélgica y junto a «Nacho» Trod, otro joven que en su momento accedió al programa de intercambios de Rotary Club desde Esperanza y que hoy se encuentra de manera particular viviendo en ese país para desarrollar una carrera profesional.

Fuera del programa de Rotary Club, Nacho, Arthur y sus familias son grandes amigos y los une la pasión rojiblanca.

Por último se despidió cantando: «Y dale, dale, dale, dale, dale, Unión… Y dale, dale, dale, dale, dale, Unión, te vinimos a ver, te vinimos a alentar, vamos, vamos Tatengue, vamos, vamos a ganar».

Fuente LT10 / EDXD