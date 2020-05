La Federación Santafesina de Natación pidió reunirse con autoridades para reiniciar su actividad

«Por el momento no tenemos una fecha tentativa de regreso de la actividad, estamos viendo la posibilidad de que se habilite algún natatorio para aquellos chicos que tienen chances para las olimpiadas de Tokio. Todas las federaciones están en la misma sintonía de conseguir habilitar una pileta por provincia pero la generalidad no tenemos fecha de retorno» destacó Primón ante la consulta de cuando se podría producir el regreso de la actividad. Es importante destacar que también se llevó a cabo una charla virtual de biomecánica a cargo del destacado profesor Germán Calvelo para los entrenadores de aguas abiertas organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y que contó con muchos participantes de nuestra zona.

