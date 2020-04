La Federación Santafesina de Fútbol suspendió sus actividades hasta el próximo año.

«Nuestra FSF a decidido no realizar actividad deportiva alguna en lo que resta del año, concentrando todos los esfuerzos en tramitar beneficios para encauzar nuestro deporte a partir de las instituciones que comprendemos», dicen desde la federación y argumentan que está claro que la actividad no se reanudará a fin de mes o en el corto plazo.

Con siete pedidos en específico, los directivos anunciaron la suspensión por lo que resta del año de toda la actividad. No se hará la Copa Santa Fe y las distintas competencias que organiza la federación, aunque no están incluidas las ligas de cada departamento.