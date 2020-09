La familia Vicentin vendió el frigorífico Friar

Según conocedores de la transacción, Friar no atravesaba tribulaciones financieras. Pero necesitaba inyecciones de capital que, por la compleja situación en la que está la nave insignia de la familia Vicentin, su principal accionista no estaba en condiciones de realizar.

No trascendió el monto. El comprador es BAF Capital, uno de los principales acreedores de SanCor. La operación no incluyó el 0,4% del capital que compone los activos de Vicentin SAIC, la cerealera concursada por un pasivo cercano a los $ 20.000 millones.