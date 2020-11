La Escuela Miyazato retomó las clases de karate para menores de 6 a 12 años

El maestro de karate do, René García, dio detalles del reinicio de la presencialidad. Será los martes y jueves de 19 a 20 horas. También se refirió a la importancia de la actividad física en tiempos de pandemia.

En diálogo con la CSC Radio, García destacó que “a partir de este martes pueden empezar las actividades los menores de 12 años, ya que había un grupo muy importante de alumnos que ya hace meses no tuvieron ninguna práctica más, ningún tipo de actividad, no se hizo nada on line con los menores porque la parte de karate es muy difícil darla de forma virtual, con los chicos sobre todo”.

“Un mayor puede, porque se ha hecho con otro ritmo y con otro nivel de entrenamiento de karate, pero con los menores es muy difícil, hay que darles un trabajo solamente recreativo y ese no era mi objetivo. Así que por suerte hoy vuelven las actividades con los menores, que se harán con todo el protocolo que nos piden, incluso tenemos un espacio abierto en el playón al lado del gimnasio donde se van a empezar a dar las clases al aire libre. De esa manera, por el distanciamiento y la ventilación es mucho más cómodo poder empezar. Y eso también brinda mayor capacidad en la cuestión del espacio, de la posibilidad de hacer, en la tranquilidad y la comodidad de cada uno de los que va a practicar”, destacó.

En cuanto a los grupos, sostuvo que “la edad mínima permitida es de 6 años y hasta 12 y ese grupo estará a las 19 horas, y algunos mayores de 12 ya estaban trabajando con los mayores en el turno de las 20.15”.

En cuanto al tiempo de parate durante la cuarentena, García afirmó que “es terrible para los chicos por no haber podido hacer actividades”. “Había chicos que hace años practicaban y de pronto parar eso y no tener más ningún tipo de contacto, de actividad física, todo lo que conlleva a la parte no solamente física sino lo que va de la mano con lo animo y lo emocional”, refirió.

Valoró “el hecho de que los chicos puedan volver a encontrarse, compartir, tener un espacio para ellos, tener un horario; porque hasta ahora por mucho tiempo, la vida de muchos chicos y jóvenes fue una cosa sin horario, salvo algunas clases virtuales”.

La situación de los gimnasios ante la pandemia

Al respecto, García comentó que “en los gimnasios y quienes tienen a cargo este tipo de disciplinas que han sido muy responsables, todo el mundo ha cumplido con los protocolos, con los pedidos, con las condiciones mínimas, y eso redundó en que la gente necesitó volver porque fueron muchos meses sin actividad”.

Incluso planteó que “hubo muchas actividades que abrieron mucho después de los gimnasios, como los clubes, lo cual es un problema social muy grande”.

De todos modos, valoró “estas aperturas, que con las condiciones que se requieren todo el mundo puede volver normalmente y se necesitaba”. “Muchos meses una persona sin una actividad, sin un ordenamiento, sin una movilidad, sin una conducción física es un problema porque no es natural. No es natural que una persona esté encerrada tantos meses dentro de su casa y eso le suma una mala condición física, en detrimento de sus capacidades respiratorias, musculares, aumenta de peso y eso va contra la autoestima. Es todo un circulo muy grande que no se ve”, reflexionó.

Consideró que los protocolos exigidos “han sido lógicos, el espacio de nuestro gimnasio es muy grande y por suerte la distancia se da naturalmente, los cupos y la ventilación se han tratado de controlar, la higiene y demás con todo la gente ha sido muy respetuosa”. “La gente ha tomado una conciencia que no tiene que extremarse al punto del miedo”, apuntó.

Imágenes archivo EDXD.-