La EPE amplía beneficios para usuarios pertenecientes al sector productivo

En ese sentido, el funcionario remarcó: “le estamos llevando certeza a 140.000 usuarios no residenciales, mientras vamos evaluando el devenir de los acontecimientos en medio de la pandemia. Y los demás sectores, que tengan la certeza que estamos haciendo un gran esfuerzo por acompañarlos, con el congelamiento de tarifas, con la decisión de garantizar el no corte del servicio, así como las decisiones que oxigena a una gran cantidad de usuarios, los que llamamos casos particulares la EPE”.

