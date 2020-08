La Enseñanza Agropecuaria en la Escuela Granja: testimonios en primera persona

Titulado «La Enseñanza Agropecuaria en la EAGG: testimonios en primera persona», el ciclo se desarrollará durante agosto y septiembre con entrevistas a distintos actores de la comunidad educativa: ex alumnos que continuaron su formación en carreras afines a la producción agropecuaria; ex docentes de la escuela; alumnos que participaron en distintos proyectos de programas de UNL; padres de alumnos que son productores agropecuarios de la región; y alumnos de otras escuelas agrotécnicas del país.

