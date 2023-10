La devaluación no para: El dólar blue en Esperanza llegó a $1.031

El dólar “blue” ganó 65 pesos o un 6,9% en el día y la escalada de octubre alcanzó el 26,3%. Al mediodía tocó un máximo de 1.050 pesos. El Gobierno unificó los dólares solidario, tarjeta y turista en $731, con una carga tributaria que se amplió al 100 por ciento.

El dólar blue subió 65 pesos en una nueva jornada difícil en la «city» porteña y cerró en $1.010 pesos para la venta, después de perforar por primera vez el techo de los 1.000 pesos.

De esta forma, subió 130 pesos en lo que va de la semana y batió el récord nominal. Durante la jornada la divisa marginal tocó los $1.050 y retrocedió 40 pesos sobre el cierre de un día de extrema tensión en el mercado de cambios doméstico.

La divisa paralela había cerrado en la víspera a $945 y desde las primeras operaciones acentúa su raid alcista sin encontrar un precio tope. De esta forma la brecha se ubica en el 191,4%.

Por su parte, los dólares financieros también operaron al alza, siguiendo la cotización «blue». El dólar contado con liquidación (CCL) «libre» cotiza a $980,59, un salto diario de $96,15 (+9,8%), luego de que ayer se registraran pocos movimientos debido al feriado del Columbus Day en Estados Unidos.

Esta escalada se produjo al mismo tiempo que el Gobierno unificó el valor de la divisa en $731 para las versiones, Ahorro, Tarjeta y Qatar, elevando nuevamente la percepción del impuesto a los Bienes Personales del 5% al 25%.

El dólar oficial se mantiene en $365,50 y el mayorista que rige las operaciones de comercio exterior continúa en $350. En este contexto, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, enfatizó que meterá presos a quienes especulan con la volatilidad cambiaria.

«Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana», remarcó Massa, que agregó: «Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje».

En Esperanza

A las 15 de este martes el dólar blue se ofrecía a $ 1.031 para la venta en nuestra ciudad en los lugares informales que en nuestra ciudad tiene múltiples opciones, aunque no se encontraba oferta de venta. A las 17 el valor de pizarra había bajado 10 pesos.

