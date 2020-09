La demanda de hisopados ya supera la capacidad en los laboratorios públicos de Santa Fe

El trabajo para procesar las hisopados requiere mucha concentración. Hay que extraer el ácido nucleico del virus y tener mucho cuidado para no contaminar las muestras y evitar el riesgo de contagios entre el personal del laboratorio. “Hasta el momento no tuvimos personal contagiado”, destacó Henrich.

También reconoció que al salir a la calle genera mucha impotencia el contraste entre el esfuerzo que ellos están realizando y la falta de cuidado que tienen muchos santafesinos. “Algunos no toman en serio esta situación y uno siente que no nos están acompañando. Por momento sentimos que estamos trabajando en vano”, aseguró.