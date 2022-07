La Delegación Esperanza de la Defensoría del Pueblo cumplió un año de actividad

Luego de un primer año de gran actividad, la Defensoría continúa instando a la comunidad a acercarse a la oficina local para realizar reclamos, ser asesorada y conocer más acerca de su trabajo.

La Delegación, desde su apertura el 23 de julio del 2021, ha tramitado más de 350 expedientes y centenares de atenciones en temas como:

– Prevención y colaboración ante estafas, principalmente digitales.

– Gestiones y reclamos por funcionamiento del transporte interurbano.

– Gestiones y reclamos ante EPE, IAPOS y Aguas Provinciales.

– Asesoramiento jurídico en distintas ramas del derecho tales como: civil, familia, consumidor, administrativo, entre otras.

– Acompañamiento a víctimas de delitos.

– Vinculación interinstitucional local.

– Gestiones ante entidades bancarias.

Continuando con los consejos útiles para la ciudadanía, se recuerda que es fundamental exigir el número de trámite ante cada gestión en bancos, oficinas estatales y empresas prestadoras de productos o servicios. De esta manera el requirente identifica su planteo y puede realizar un seguimiento del mismo.

Con relación a la segmentación de tarifas de luz y gas, este es el último parte emitido por la Defensoría:

Defensores del Pueblo del país pidieron al gobierno nacional correcciones en la implementación de la Segmentación Tarifaria

Adpra, la asociación que los nuclea, dirigió una nota al secretario de Energía de la Nación para formular sugerencias sobre el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (Rase), en base a lo actuado hasta ahora por los organismos de defensa de derechos del país.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que integran los santafesinos Jorge Henn y Gabriel Savino, solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que haya una prórroga de vencimientos para la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (Rase), por las demoras de público y notorio en la puesta en marcha del formulario. La entidad que nuclea a los defensores del país también requirió que los datos consignados tengan el carácter de confidencialidad y que se puedan realizar rectificaciones y/o modificaciones una vez enviado.

Los ombudsman fundaron su pedido de prórroga en los tiempos de puesta en marcha del formulario, ya que son exiguos los plazos que se han dado para completar las planillas, razón no atribuible a los usuarios/as residenciales destinatarios de los subsidios. Por ello, solicitaron que se comunique con la antelación necesaria a toda la ciudadanía.

Respecto de la confidencialidad, los integrantes de Adpra piden a la Secretaría de Energía que se incorpore en el formulario la leyenda que diga “los datos del presente formulario son para uso exclusivo de la Secretaría de Energía destinados a la segmentación tarifaria, no pudiendo ser utilizados para otros fines ni por otros particulares u organismos en trámites administrativos o judiciales». Esto, habida cuenta de los datos requeridos, el carácter de declaración jurada y el criterio obligatorio sobre el que se sustenta.

Finalmente, en la nota suscripta por todos los defensores del Pueblo de la República Argentina, Adpra requirió que se puedan realizar rectificaciones y/o modificaciones una vez enviado el formulario, dado que hasta el momento no es posible hacerlo. Por ello, estimó necesario establecer un mecanismo que permita rectificar los datos vertidos, los que ─en muchos casos─ y ante la premura impuesta por los exiguos plazos fueron involuntariamente manifestados.