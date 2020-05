La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo en fase cuatro, menos en Capital y Buenos Aires

Y subrayó el trabajo de los gobernadores: “ha sido magnífico. Y por eso tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero no hemos ganado la batalla. Tenemos los casos confirmados en el AMBA. Hoy el 86,6 de los casos se concentran en el AMBA . Eso explica la mayor dificultad. Le pido a los porteños como yo y a los vecinos del Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrado el riesgo de toda la pandemia. Que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre de decir que lo más importante es la economía y abrir todo en desmedro de la gente”.

“ Cuando empezó la cuarentena, la duplicación de casos era 2.3. Hoy está en 25.1 . Hemos logrado un resultado maravilloso y es que la duplicación de casos se de en los tiempos que nos proponemos. También digo que estos resultados no son iguales en todos lados. El total del país, se contagia cada 25.1 días. El área metropolitana no lo logra. Tiene que ver con la naturaleza demográfica de la región. Es la región más densamente poblado y en donde el contagio se facilita de mejor modo. La región que recibió la mayor cantidad de viajeros infectados. Eso explica que al AMBA le cueste”, dijo el Presidente.

El Presidente hizo especial referencia al caso de Suecia y de Noruega. “Suecia tiene 14 muertes más que Noruega. En números relativos, Suecia tiene el doble de habitantes que Noruega. En muertos por cada 100 mil habitantes, Noruega tiene 4 y Suecia 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25 mil y Noruega 8 mil. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Es decir que los que me están proponiendo, es que de seguir el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”.

“Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta que es una situación bastante controlada. No tiene sentido que repare sobre los números. Si se compara con la situación de otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Chile, uno ahí puede mostrar el éxito que tuvimos como sociedad controlando la pandemia. No conocemos cómo esto se va a seguir desarrollando”, agregó.