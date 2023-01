La cosecha de miel en la región comenzó atrasada por la falta de lluvias

El presidente de la Asociación de Apicultores de Esperanza, Juan Carlos Sixto, se refirió a la situación del sector en la etapa de cosecha que comenzó en esta primera semana del año.

En diálogo con la CSC Radio, Sixto señaló que la cosecha “viene atrasada por la falta de lluvia” y explicó que “la cosecha que se está realizando esta semana debería haberse realizado a mediados de diciembre, en épocas normales pero como faltó lluvia se atrasó”.

Consultado por las recomendaciones para los apicultores, comentó que “lo esencial es mantener las colmenas, con muchas abejas, curarlas contra la varroa (N.R. varroa: género de ácaros que produce la enfermedad denominada varroosis”) lo que es importantísimo, y hay lugares donde no tienen miel y hay que alimentarlas, lo cual es lamentable”. “Hay lugares donde ha llovido muy poco y no hay floración por eso hay que alimentar a las abejas con azúcar”, explicitó.

El productor agregó que “la abeja vuela hasta cinco kilómetros y no es lo mismo que néctar flores y néctar a 500 metros que a cinco kilómetros porque el animal tiene que volar mucho para conseguir el alimento, tiene desgaste físico, vive menos tiempo al volar tanto y le cuesta muchísimo traer el néctar a la colmena”.

“Como todos los productores dependemos del clima. En la zona se han perdido todos los maíces, lo que se cosechó es para alimentar hacienda, y todos dependemos del clima: si llueve en exceso o no llueve es perjudicial para todos, y hoy por hoy no podemos hacer nada”, remarcó.

Por último, Sixto recordó que “existe un registro llamado Renapa (Registro Nacional de Productores Apícolas), que se está haciendo para todos los apicultores, sean socios de la asociación o no, y los interesados en contactarse para renovar o hacerlo nuevo pueden hacerlo al 03496-558429”. Remarcó que “para aquellos que quieren iniciarse como apicultores, es un registro que no es fácil de hacer, no es fácil entrar a la página del gobierno, tiene sus trabas por eso desde la asociación tenemos gente que, como un servicio al productor, todas las tardes se encarga de hacer la registración”, concluyó.