La City: ya están los semifinalistas de la «Copa 15 Años Teos Disco»

Este martes se jugó los cuartos de final de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City. En la misma hubo partidazos y varias sorpresas. Este miércoles se juegan los cuartos de la «Copa BPLAY – TENEFE».

Los cuartos de final de la copa de oro, dejaron varios partidazos, El Molino le ganó a De Zurda por 4 a 3 en un tremendo partidazo. Otro que fue la atracción de la noche fue el triunfo de La Escarapela ante los «galácticos» de La Pinoteca. Para destacar la gran actuación de Brian Valenzuela que tapó casi todo lo que le tiraron, sobre el final sacó una pelota sobre la línea con un manotazo bárbaro y de contra «luchi» Fernández de cabeza le dio el triunfo a La Escarape. También otro que sigue firme son Pollos Pipin que goleó a Herrería AW y está en semis. Y completa el cuadro de semis, Dayer Sillas que con un hat trick de Juli Klaus que lleva 13 en el torneo un verdadero «animal» del gol.

Mientras que por la de plata, Furor goleó a La Ramada y jugará las semis con Los Power Rangers que eliminó por penales a Credifin. La otra semi, la jugarán Manos de Tijera que le metió 8 a Pinturería Amazonas ante Parador 70 que le ganó a Six Tienda con dos grandes actuaciones, la «negra» Azconchell y Ema Passarella.

Y en tanto por la de «bronce», las semis quedaron así, Ferro que goleó a La Marioneta ante Brasería El 1 que derrotó por penales a Sanitarios Fachini tras igualar en 2. La otra semis la animarán Farmacia Borgogno que le metió media docena a Super Mayo y se enfrentará a Mafalda 2.0 que derrotó por penales a La Imperial tras igualar en 3.

Estos son los resultados:

«COPA 15 AÑOS TEOS DISCO»

DE ZURDA 3 – EL MOLINO 4 – COPA DE ORO

LA PINOTECA 2 – LA ESCARAPELA 3 – COPA DE ORO

POLLOS PIPIN 3 – HERRERIA AW 1 – COPA DE ORO

FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 5 – LA RAMADA 2 – COPA DE PLATA

SANITARIOS FACHINI 2 ( 1) – BRASERIA EL 1 2 (2) – COPA DE BRONCE

FERRO FOR EVER 3 – LA MARIONETA 0 – COPA DE BRONCE

MANOS DE TIJERA 8 – PINTURERIA AMAZZONAS 4 – COPA DE PLATA

DAYER SILLAS 3 – VERDULERIA EL LITO 2 – COPA DE ORO

PARADOR 70 4 – SIX TIENDA 2 – COPA DE PLATA

SUPER MAYO 1 – FARMACIA BORBOGNO 6 – COPA DE BRONCE

CREDIFIN EXPRESS 2 (0) – LOS POWER DANGERS 2 (2) – COPA DE PLATA

MAFALDA 2.0 3 (6) – LA IMPERIAL 3 (5) – COPA DE BRONCE

Estos es lo que se juega este MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

«COPA BPLAY – TENEFE» –

CANCHA 3

LOS JAGUARES VS RT FUTBOL 20 HS – COPA DE ORO

LA TRANQUERA VS BIASSONI 21 HS – COPA DE ORO

PROMESA F.C. VS CHS MECANICA 22 HS – COPA DE ORO

CANCHA 4

BAYER DEL NORTE VS EAG ADITIVOS 20 HS – COPA DE ORO

LA RAMADA VS LA VIOLA 21 HS – COPA DE PLATA

PLANTERIA MI JARDIN VS BLESS ROPA URBANA 22 HS – COPA DE PLATA

CANCHA 5

ECLIPSE VS BARBERIA MANOS DE TIJERA 20 HS – COPA DE BRONCE

NIUPI F.C. VS INDIRECTO F.C. 21 HS – COPA DE PLATA

CORINTHIANS DEL NORTE VS ALL PIE F.C. 22 HS – COPA DE PLATA

CANCHA 6

FERRETERIA GULINO VS 17 SPORT 20 HS – COPA DE BRONCE

LOS CHIMICHANGAS VS CACHIPLE F.C. 21 HS – COPA DE BRONCE

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS ESPERANZA PREMOLDEADOS 22 HS – COPA DE BRONCE