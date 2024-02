La City: vamos por la tercera del torneo «clásico»

Este sábado 17 se jugará la tercera fecha del torneo «clásico» en el Complejo La City. La misma se había suspendido la semana anterior por las malas condiciones climáticas. Te mostramos la programación y las distintas tablas de posiciones.

Así se jugará:

ATEGORÍA A

ALL PIE F.C. VS LA RAMADA 2:00 PM CANCHA 4

LA SCABIONETA F.C. VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 2:00 PM CANCHA 5

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS EAG ADITIVOS 3:00 PMCANCHA 4

CHS MECANICA VS PANADERIA EL DELEITE 3:00 PM CANCHA 5

LOS MINIONS VS LAS LATAS 4:00 PM CANCHA 5

BIASSONI VS NIUPI F.C. 4:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA B

VICTOR HUGO MUEBLES VS CORINTHIANS DEL NORTE 2:00 PM CANCHA 2

LA VIOLA VS BARBERIA B&R 3:00 PM CANCHA 2

RIO MAS VS LA PELOTA NO SE MANCHA 4:00 PM CANCHA 2

AVI SRL VS LOS JAGUARES 4:00 PM CANCHA 6

LA TRANQUERA VS FULL F7 5:00 PM CANCHA 6

LA CENTRALETA VS EL TORNIQUETE F.C. 5:00 PM CANCHA 2

CATEGORÍA C

BARBERIA LA TERCERA VS LOS AMIGOS F.C. 2:00 PM CANCHA 1

DEFENSA INJUSTICIA VS PARADOR 70 3:00 PM CANCHA 3

17 SPORTS VS VECINAL CENTRO 3:00 PM CANCHA 1

LA MONADA VS EL CICLON F.C. 4:00 PM CANCHA 1

VODKA JUNIORS VS LOS CHIMICHANGAS 5:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA D

CASA NANZER VS SANCARLINO F.C. 2:00 PM CANCHA 7

MANOS DE TIJERA VS RT FUTBOL 2:00 PM CANCHA 3

PROMESA F.C. VS IMPERIAL 4:00 PM CANCHA 3

ESPERANZA PREMOLDEADOS VS INDIRECTO F.C. 5:00 PM CANCHA 5

CACHIPLE F.C. VS NAPOLI 5:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA E

PICO Y PALA VS PUNTA SUR MEN´S 2:00 PM CANCHA 6

PEAKY BLINDERS VS LOS WACHINO 3:00 PM CANCHA 6

LA ZURDONETA VS FOREVER F.C. 3:00 PM CANCHA 7

EA SPORTS F.C. VS LAS TUNAS CITY 4:00 PM CANCHA 7 POSICIONES CATEGORÍA A